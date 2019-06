Condividi | Red 16:23 Questo l’urlo di Tonino Alfonso a pochi giorni dal voto e poche ore dalla denuncia di una nuova intimidazione: il furto della sua “bicicletta vela”, poi ritrovata dentro il cimitero «Basta messaggi mafiosi»



ALGHERO - «Io chiedo alla politica di Alghero che prenda le distanze. Non voglio che si nomini Tonino Alfonso. Si nomini un candidato di questa città, che deve essere libero di fare la sua campagna elettorale anche se non piace ai politici».



Questo l'invito che Tonino Alfonso, candidato con Noi con Alghero, affida ad un video-messaggio Facebook, dopo che gli è stata rubata in Via XX settembre la sua “bicicletta vela”, poi ritrovata all'interno del cimitero. «Non è uno scherzo – prosegue - questo messaggio vuol dire “Tonino Alfonso stai in allerta”». Il candidato ricorda anche le cinque cartucce trovate davanti al suo ufficio quasi un anno fa



