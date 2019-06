«Manca l´infrastrutturazione idrica»

video 17:39 Valdo Di Nolfo chiude MayorAlghero Col giovane candidato algherese di "Sinistra in Comune" si chiude l´edizione 2019 del format nato e pensato per avvicinare i cittadini alla politica ed alle istituzioni. Un nuovo ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Sul Quotidiano di Alghero si racconta Valdo Di Nolfo.