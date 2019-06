video Condividi | A.S. 17:39 Valdo Di Nolfo chiude MayorAlghero



Col giovane candidato algherese di "Sinistra in Comune" si chiude l´edizione 2019 del format nato e pensato per avvicinare i cittadini alla politica ed alle istituzioni. Un nuovo ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Sul Quotidiano di Alghero si racconta Valdo Di Nolfo. Commenti Col giovane candidato algherese di "Sinistra in Comune" si chiude l´edizione 2019 del format nato e pensato per avvicinare i cittadini alla politica ed alle istituzioni. Un nuovo ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Sulsi racconta Valdo Di Nolfo. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv