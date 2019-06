Condividi | M.P. 18:53 Venti giornalisti al seguito del Rally mondiale Italia Sardegna hanno partecipato al Press Tour promosso all’Asinara dal Comune di Porto Torres in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione Press tour all´Asinara: dal Rally la promozione della città



Venti giornalisti al seguito del Rally mondiale Italia Sardegna hanno partecipato ieri al Press Tour promosso sull’isola dell’Asinara dal Comune di Porto Torres in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione. I reporter provenienti da Italia, Svezia, Polonia, Giappone, Svizzera, Germania e Finlandia hanno potuto ammirare le meraviglie storiche e naturalistiche dell’isola parco.



Operativo da ieri sera ad Alghero anche lo stand per promuovere tra i visitatori e gli appassionati del Rally, per tutta la durata dell’evento, le bellezze di Porto Torres e dell’Asinara. Domenica 16 giugno, appuntamento in città con i bolidi del campionato mondiale che attraverseranno il Lungomare e si raggrupperanno nel Belvedere di Balai.



«Il Rally è fra i principali eventi sportivi ospitati in Sardegna e grazie alla collaborazione con gli organizzatori siamo riusciti a cogliere questa grande opportunità, mostrando alla stampa straniera la nostra perla più bella, l’isola dell’Asinara», sottolinea l’assessora allo Sport e al Turismo, Mara Rassu. Blogger, giornalisti della stampa cartacea e tv hanno potuto apprezzare i paesaggi, la fauna e la flora, ammirare le trasparenze di Cala Sant’Andrea, Cala dell’Ossario, Cala del Ponte Bianco, Cala Murighessa e Cala Sabina, conoscere la storia del carcere e del periodo della Grande Guerra sapientemente raccontata dalle guide turistiche dell’isola.



Tappa anche alla Diramazione centrale di Cala d’Oliva, oggi Osservatorio della Memoria, e nell’antico borgo di pescatori che ha ospitato fino alla chiusura del carcere le famiglie degli agenti di polizia penitenziaria. Alla comitiva è stato offerto, inoltre, un aperitivo con prodotti e vini sardi, consumato nel borgo di Cala d’Oliva, a pochi passi dalla spettacolare vista sul golfo. Venti giornalisti al seguito del Rally mondiale Italia Sardegna hanno partecipato ieri al Press Tour promosso sull’isola dell’Asinara dal Comune di Porto Torres in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione. I reporter provenienti da Italia, Svezia, Polonia, Giappone, Svizzera, Germania e Finlandia hanno potuto ammirare le meraviglie storiche e naturalistiche dell’isola parco.Operativo da ieri sera ad Alghero anche lo stand per promuovere tra i visitatori e gli appassionati del Rally, per tutta la durata dell’evento, le bellezze di Porto Torres e dell’Asinara. Domenica 16 giugno, appuntamento in città con i bolidi del campionato mondiale che attraverseranno il Lungomare e si raggrupperanno nel Belvedere di Balai.«Il Rally è fra i principali eventi sportivi ospitati in Sardegna e grazie alla collaborazione con gli organizzatori siamo riusciti a cogliere questa grande opportunità, mostrando alla stampa straniera la nostra perla più bella, l’isola dell’Asinara», sottolinea l’assessora allo Sport e al Turismo, Mara Rassu. Blogger, giornalisti della stampa cartacea e tv hanno potuto apprezzare i paesaggi, la fauna e la flora, ammirare le trasparenze di Cala Sant’Andrea, Cala dell’Ossario, Cala del Ponte Bianco, Cala Murighessa e Cala Sabina, conoscere la storia del carcere e del periodo della Grande Guerra sapientemente raccontata dalle guide turistiche dell’isola.Tappa anche alla Diramazione centrale di Cala d’Oliva, oggi Osservatorio della Memoria, e nell’antico borgo di pescatori che ha ospitato fino alla chiusura del carcere le famiglie degli agenti di polizia penitenziaria. Alla comitiva è stato offerto, inoltre, un aperitivo con prodotti e vini sardi, consumato nel borgo di Cala d’Oliva, a pochi passi dalla spettacolare vista sul golfo.