Summer school all´Asinara: studi sui campi di prigionia

PORTO TORRES - Domani (venerdì) alle 10, a Tumbarino località sull'isola dell'Asinara, il professor Marco Milanese, direttore del Dipartimento di Storia dell'Ateneo di Sassari, illustrerà i risultati della II Summer school "Conflict Archaeology. War Prison Landscapes". La presenza sull’Isola dell’Asinara del più esteso campo di prigionia della prima guerra mondiale e la possibilità di sviluppare in questi luoghi studi e osservazioni sistematiche di taglio archeologico, anche in relazione alle celebrazioni del centenario del primo conflitto mondiale, ha fatto maturare l’idea di una Summer School di taglio interdisciplinare.



La scuola altamente sperimentale, nasce grazie alla direzione scientifica del Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università di Sassari, in collaborazione con l'Ente Parco dell'Asinara e in sinergia con la Soprintendenza delle Province di Sassari e Nuoro. La I Summer School "Conflict Archaeology - War Prison Landscapes" (Asinara, settembre 2018) rientra nell'ambito del più ampio progetto "Antologia dei Dannati dell'Asinara", finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri.