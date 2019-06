Condividi | Red 9:09 «Solidarietà e condanna per un gesto di gratuita violenza», ha dichiarato Mario Conoci, candidato sindaco per la Coalizione di Centrodestra, che è intervenuto dopo l´aggressione ai danni di un giovane senegalese «Alghero non è una città razzista»



ALGHERO - «L’episodio di violenza che ha colpito un ragazzo di colore va condannato senza se e senza ma e al giovane va tutta la mia solidarietà e vicinanza». A dichiaralo è Mario Conoci, candidato a sindaco di Alghero della Coalizione di Centrodestra sardista, autonomista e civica, intervenuto dopo l'aggressione ai danni di un giovane senegalese.



«La violenza, da qualunque parte provenga, va condannata e repressa. Un episodio che è lontano dalla cultura di accoglienza e rispetto verso tutti che contraddistingue Alghero ed in particolare la comunità di Fertilia, luogo dove è avvenuto il fatto. Proprio Fertilia - sottolinea Conoci - rappresenta concretamente i valori di accoglienza, integrazione e rispetto delle regole che contraddistinguono la nostra comunità. Sono proprio i cittadini presenti, che voglio ringraziare, infatti, che sono intervenuti per difendere il ragazzo e porre fine all’episodio chiamando le Forze dell’ordine».



«Non conosciamo i motivi dell’aggressione e per questo è giusto affidarsi agli accertamenti che vengono svolti dalle autorità competenti. Ciò che si può affermare con certezza - spiega l'ex vicesindaco - è che Alghero non è una città violenta e tantomeno razzista. Per questo, ritengo giusto non andare oltre nella classificazione dell’episodio, perché questo spetta a chi svolge le indagini sull’accaduto. Abbiamo, invece, il dovere di valorizzare verso l’esterno quella che è l’essenza della nostra città, e non altre, ovvero che Alghero è una città nella quale i valori della civile convivenza e del rispetto delle regole sono un patrimonio di tutti, che ci consentono di isolare e condannare ogni

atto di violenza, da qualunque parte essa provenga».



