Condividi | Red 11:18 «Da lunedì scorso, il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotte è stato sospeso creando notevoli disagi alle famiglie residenti». Questo l´allarme del consigliere comunale uscente di Noi con Alghero Emiliano Piras «Sospese le autobotti per l´agro»



ALGHERO - «Ci risiamo. Nonostante l’interrogazione in Consiglio comunale dello scorso anno, le proposte di soluzione e i solleciti, anche quest’anno l’agro si ritrova senz’acqua. Da lunedì scorso, il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotte è stato sospeso creando notevoli disagi alle famiglie residenti». Questo l'allarme del consigliere comunale uscente Emiliano Piras.



«Le utenze dell’agro vivono nell’incertezza di sapere quanto durerà il loro isolamento idrico. Come già l’anno passato, il problema è stato sottovalutato dall’Amministrazione – ironizza Piras - troppo impegnata al momento nella campagna elettorale e nei proclami, dimenticandosi dei cittadini che periodicamente vivono questa difficoltà. Centocinquanta famiglie che non possono esercitare il loro diritto all’acqua, perché l’unica autobotte a disposizione non funziona».



«Durante l’interrogazione presentata lo scorso anno, avevo avanzato la proposta di esternalizzare il servizio o di acquistare una nuova autobotte, ma l’assessore competente ha preso sottogamba il problema. E’ necessario definire nell’immediato la difficoltà che vivono i residenti dell’agro e trovare una soluzione risolutiva all’approvvigionamento affinché tutti possano usufruire di un servizio puntuale ed efficiente e godere del loro diritto», conclude il candidato consigliere algherese.



