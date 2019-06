Condividi | Red 9:30 La Coalizione di Centrodestra sardista, autonomista e civica organizza per questa sera, in Piazza Pino Piras, una serata nel corso della quale i candidati ed i maggiori esponenti della coalizione incontreranno e saluteranno algheresi, elettori e simpatizzanti Voto: chiusura in piazza per Conoci



ALGHERO - A partire dalla mezzanotte di oggi (venerdì), dovrà essere osservato il periodo di silenzio elettorale imposto dalla legge in vista del voto di domenica 16 giugno per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Alghero. La Coalizione di Centrodestra sardista, autonomista e civica che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Conoci, organizza per questa sera, in Piazza Pino Piras, con inizio alle 19, una serata nel corso della quale i candidati ed i maggiori esponenti della coalizione incontreranno e saluteranno algheresi, elettori e simpatizzanti. La serata, aperta a tutti, prevede musica dal vivo ed intrattenimenti per concludersi alle 24.



Nella foto: Mario Conoci