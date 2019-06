Condividi | Red 15:11 Il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara sottolinea come, durante la conferenza stampa tenuta ieri, nella Sala Rossa del municipio di Via Columbano, il ministro Danilo Toninelli abbia raccontato «quanto il Governo stia lavorando per sbloccare cantieri fermi a tempo» «Una giornata speciale per Alghero»



ALGHERO - «E' stata una giornata davvero speciale, una di quelle che non dimenticherò. Abbiamo avuto ospite il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, una persona tanto umile quanto caparbio e determinato». A parlare è il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara che, sottolinea come, durante la conferenza stampa tenuta ieri (giovedì) nella Sala Rossa del municipio di Via Columbano



«Per quanto riguarda la strada a quattro corsie Alghero-Sassari - prosegue Ferrara parlando di Toninelli - ha speso parole importanti sulla volontà di concluderla così come il territorio la vuole e ne ha bisogno. Durante l’incontro tra il ministro e il responsabile del progetto Anas, è stato deciso di portare avanti il progetto comprendendo anche il completamento dell’asse di circonvallazione fino alla Strada dei Due Mari, messa in discussione nelle ultime versioni del progetto. Decisione scaturita alla luce delle motivazioni circostanziate che abbiamo sottoposto al ministro Toninelli».



«Sono orgoglioso e felice di questo risultato fondamentale per migliorare la viabilità cittadina che, come avviene oggi, nell’attraversamento nord sud del territorio algherese, vede Via Don Minzoni come unica strada percorribile, quindi gravata da un traffico, anche pesante, molto intenso. Il risultato raggiunto è merito dell’impegno e della capacità di dialogo del Governo, dei nostri parlamentari del territorio, in primis Paola Deiana», ha concluso il candidato sindaco pentastellato.



