Punto Enel: lettera all'Ad Starace

ALGHERO - Il Punto Enel di Alghero è un riferimento di professionalità e garanzia di efficienza per gli algheresi ed il territorio limitrofo, fino a Thiesi e il Meilogu, per diversi paesi del Goceano e Bosa. Nei primi Anni Duemila, la struttura di Alghero vantava dodici impiegati, oggi il personale si è ridotto a cinque unità, che sfornano centinaia di consulenze al giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti, maturata in decenni di attività incessante. Si tratta di un vero punto di riferimento che all'interno del progetto di riorganizzazione aziendale deve necessariamente trovare la giusta valorizzazione in un'ottica di rilancio e salvaguardia dei posti di lavoro. E' un patrimonio di esperienze di uomini e donne che hanno scritto un pezzo di storia dell'industria elettrica che va assolutamente valorizzato.



Lo ha scritto il sindaco di Alghero Mario Bruno, in una lettera indirizzata all'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel per l'Italia Francesco Starace, chiedendo il mantenimento del Punto Enel di Alghero. Questa mattina (venerdì), il primo cittadino, che ha voluto portare il proprio sostegno ai lavoratori impegnati nel sit-in di protesta insieme alla Cisal FederEnergia davanti alla sede di Via Don Minzoni.



In queste ore, Bruno ha avuto modo di colloquiare con Angelica Carnelos, responsabile Affari Istituzionali centro Italia dell'Enel, che ha assicurato al primo cittadino algherese che è intenzione dei vertici della società aprire in luglio un altro Punto Enel con orari prolungati e garantire così un miglior servizio alla città, concordando a breve un incontro. Il sindaco si è impegnato a vigilare con attenzione sui servizi e sull’occupazione.



Nella foto: Franco Peana e Mario Bruno