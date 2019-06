Elezioni: Giorgia Meloni spinge Mario Conoci

17:09 Querelle posidonia: Deiana non ci sta «Per un voto tutto è lecito – ha dichiarato la deputata algherese del Movimento 5 stelle - Il sindaco uscente Mario Bruno ci ha provato pure stavolta, ma i risultati raggiunti sono inapprezzabili quanto salatissimi»

video 13/6/2019 Ferrara presenta la Giunta 5 Stelle Per la prima volta ad Alghero, un candidato presenta la sua “squadra” prima delle Elezioni. Gli assessori presentati sono sei (tre uomini ed altrettante donne): Noemi Baldino, Stefano Barbagallo, Luana Correddu, Lucia Malavolti, Mario Manca e Graziano Porcu

video 13/6/2019 Toninelli commissaria la 4 Corsie Nel febbraio scorso la sua visita con l´annuncio dello sblocco degli impedimenti e il via libera all´ultimo lotto della Sassari-Alghero ancora da completare, poi la decisione del Governo di commissariare le opere. Oggi Danilo Toninelli, in tour elettorale ad Alghero per sostenere il candidato Roberto Ferrara, conferma il suo impegno per il completamento della 4 Corsie e della Sassari-Olbia. Le sue parole

video 16:54 Al voto 28 comuni in Sardegna. Alghero, l´appello dei sindaci Ultime ore di campagna elettorale nell´isola prima del "silenzio". Domenica urne aperte dalle ore 7 alle 23 in 28 comuni sardi: Cagliari, Sassari e Alghero i centri più importanti. A seguire, la diretta con lo spoglio elettorale sul Quotidiano di Alghero. Nel video, in rigoroso ordine di sorteggio elettorale, l´appello al voto dei tre aspiranti sindaci della città di Alghero.

15:11 «Una giornata speciale per Alghero» Il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara sottolinea come, durante la conferenza stampa tenuta ieri, nella Sala Rossa del municipio di Via Columbano, il ministro Danilo Toninelli abbia raccontato «quanto il Governo stia lavorando per sbloccare cantieri fermi a tempo»

video 12/6/2019 Zingaretti ad Alghero: politica non selfie «Salvare la città da chi ha distrutto l’Italia». Mercoledì pomeriggio, il segretario nazionale del Partito democratico ha incontrato il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra Mario Bruno nella sede elettorale della Pietraia

video 13/6/2019 Valdo Di Nolfo chiude MayorAlghero Col giovane candidato algherese di "Sinistra in Comune" si chiude l´edizione 2019 del format nato e pensato per avvicinare i cittadini alla politica ed alle istituzioni. Un nuovo ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Sul Quotidiano di Alghero si racconta Valdo Di Nolfo.