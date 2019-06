Condividi | Red 11:11 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa edile del Basso Sarrabus Muravera: evasione da 200mila euro



MURAVERA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa edile del Basso Sarrabus. Il target selezionato è stato individuato dopo una specifica opera di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo.



Il controllo operato dai finanzieri si è basato sull’analisi dei documenti contabili acquisiti all’avvio dell’attività ispettiva e sull’incrocio con i dati ritraibili dalle dichiarazioni presentate e da quelli reperiti presso i soggetti in rapporti economici con l’impresa verificata. Alla fine dei controlli, è emerso che l'impresario, con l’occultamento di parte delle fatture emesse e ricevute, nel triennio 2014-2016 ha sottratto a tassazione ricavi per complessivi 197.076euro ed un’Iva pari a 35.867euro.



Il titolare della ditta, oltre che alla competente Agenzia delle Entrate per la successiva attività di accertamento, è stato anche segnalato alla locale Autorità giudiziaria per aver occultato nel corso della verifica fiscale tredici fatture in violazione dell'art.10 del D. Lgs. 74/2000, che punisce la condotta di chi occulta o distrugge (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.