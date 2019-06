Condividi | Red 14:21 Sono partiti nei giorni scorsi alcuni lavori di manutenzione straordinaria alle facciate del Palazzo Bompiani, in Viale San Pietro, a Sassari. Per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti che lavorano nella palazzina, l´accesso alla struttura è stato temporaneamente spostato Radiologia e Neurologia: ingresso spostato



SASSARI – Sono partiti nei giorni scorsi alcuni lavori di manutenzione straordinaria alle facciate del Palazzo Bompiani, in Viale San Pietro, a Sassari. Gli operai stanno demolendo i cornicioni ammalorati. Per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti che lavorano nella palazzina, l'accesso alla struttura è stato temporaneamente spostato. Per accedere alle strutture di Radioterapia, Neurologia, Ufficio protocollo, Direzione generale, Servizi Bilancio, Controllo di gestione e Affari generali, si potrà utilizzare la porta di colore bianco situata alla sinistra dell'ingresso principale, nell'area parcheggi. Commenti SASSARI – Sono partiti nei giorni scorsi alcuni lavori di manutenzione straordinaria alle facciate del Palazzo Bompiani, in Viale San Pietro, a Sassari. Gli operai stanno demolendo i cornicioni ammalorati. Per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti che lavorano nella palazzina, l'accesso alla struttura è stato temporaneamente spostato. Per accedere alle strutture di Radioterapia, Neurologia, Ufficio protocollo, Direzione generale, Servizi Bilancio, Controllo di gestione e Affari generali, si potrà utilizzare la porta di colore bianco situata alla sinistra dell'ingresso principale, nell'area parcheggi.