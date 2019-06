Condividi | Red 18:03 La sera di sabato 29 giugno sarà possibile oltrepassare il cancello della Marina militare e raggiungere la punta estrema del promontorio di Capo Caccia, da dove il mitico Faro si staglia a strapiombo sul mare Tutto pronto per la Porto Conte a tappe



ALGHERO - Uno dei simboli di Alghero e del nord Sardegna torna a svelarsi al grande pubblico: infatti, solo la sera di sabato 29 giugno sarà possibile oltrepassare il cancello della Marina militare e raggiungere la punta estrema del promontorio di Capo Caccia, da dove il mitico Faro si staglia a strapiombo sul mare. Oltre 700metri di strada separano il piazzale della discesa alle Grotte di Nettuno dal Faro. 700metri di panorami inediti, straordinari da dove, in vetta, domina il mitico Faro bianco. Il Faro di Capo Caccia sarà raggiungibile solo per adulti, bambini ed animali, che prenderanno parte alla quinta edizione della “Porto Conte a tappe”, manifestazione ludico-sportiva non competitiva alla scoperta delle meraviglie del Parco naturale regionale di Porto Conte. Oltre al Faro di Capo Caccia, in via eccezionale sarà possibile raggiungere la Stazione Meteo sul promontorio. Ci si potrà spingere quindi fino al “Pallone Meteo” dell'Aeronautica militare percorrendo altri 800metri inediti, con panorami unici sul Faro e le falesie circostanti.



Chii ama camminare, correre e pedalare avrà l'opportunità di iscriversi alla Porto Conte a tappe 2019 a partire da lunedì 17 giugno, nei punti di iscrizione di Alghero e Sassari. Il ritrovo è previsto la sera di sabato 29 giugno a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, mentre la partenza dei partecipanti sarà alle 18.30, per un percorso che, tra andata e ritorno misura circa 10chilometri. Per l'occasione, la Strada provinciale che sale verso Capo Caccia sarà chiusa al traffico fino alle 23, consentendo in questo modo ai partecipanti di godersi il promontorio in assoluta tranquillità. Al rientro, Casa Gioiosa attenderà i partecipanti offrendo la possibilità di ristorarsi in compagnia e, per chi ha il pettorale di iscrizione, visitare gratuitamente la sede del Parco, le mostre ed i laboratori.



Iscrivendosi entro le 20 di mercoledì 26 giugno, si parteciperà all'estrazione di trecento visite guidate all'interno del Faro di Capo Caccia, che si svolgeranno tra le 10 e le 16 di sabato 29; cento visite guidate all'interno della stazione meteo dell'Aeronautica militare, che si svolgeranno tra le 10 e le 13 di sabato 29. In entrambi i casi, l'orario esatto della visita sarà comunicato ai vincitori giovedì 27. Novanta visite guidate alle Grotte di Nettuno, che potranno essere effettuate tra il 29 giugno e sabato 6 luglio. Apertura iscrizioni lunedì 17. Ai primi 450 iscritti adulti sarà consegnato un tagliere in legno da salame. Quota di iscrizione: adulti 15euro, ragazzi dai dodici ai diciotto anni 7euro, bambini sotto i dodici anni gratuito. L'iscrizione all'evento da diritto a tutti i partecipanti all'ingresso gratuito a Casa Gioiosa. I punti di iscrizioni sono:Fondazione Alghero, in Largo San Francesco, ad Alghero, dalle 15 alle 19; ExplorAlghero, nella Foresta Demaniale delle Prigionette, dalle 9 alle 18; ExplorAlghero, a Casa Gioiosa, dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso (telefono 331/3400862 o 079/942111); Emporio della Bellezza, in Via Pietro Micca 62a, a Sassari, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 (sabato solo al mattino). Commenti ALGHERO - Uno dei simboli di Alghero e del nord Sardegna torna a svelarsi al grande pubblico: infatti, solo la sera di sabato 29 giugno sarà possibile oltrepassare il cancello della Marina militare e raggiungere la punta estrema del promontorio di Capo Caccia, da dove il mitico Faro si staglia a strapiombo sul mare. Oltre 700metri di strada separano il piazzale della discesa alle Grotte di Nettuno dal Faro. 700metri di panorami inediti, straordinari da dove, in vetta, domina il mitico Faro bianco. Il Faro di Capo Caccia sarà raggiungibile solo per adulti, bambini ed animali, che prenderanno parte alla quinta edizione della “Porto Conte a tappe”, manifestazione ludico-sportiva non competitiva alla scoperta delle meraviglie del Parco naturale regionale di Porto Conte. Oltre al Faro di Capo Caccia, in via eccezionale sarà possibile raggiungere la Stazione Meteo sul promontorio. Ci si potrà spingere quindi fino al “Pallone Meteo” dell'Aeronautica militare percorrendo altri 800metri inediti, con panorami unici sul Faro e le falesie circostanti.Chii ama camminare, correre e pedalare avrà l'opportunità di iscriversi alla Porto Conte a tappe 2019 a partire da lunedì 17 giugno, nei punti di iscrizione di Alghero e Sassari. Il ritrovo è previsto la sera di sabato 29 giugno a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, mentre la partenza dei partecipanti sarà alle 18.30, per un percorso che, tra andata e ritorno misura circa 10chilometri. Per l'occasione, la Strada provinciale che sale verso Capo Caccia sarà chiusa al traffico fino alle 23, consentendo in questo modo ai partecipanti di godersi il promontorio in assoluta tranquillità. Al rientro, Casa Gioiosa attenderà i partecipanti offrendo la possibilità di ristorarsi in compagnia e, per chi ha il pettorale di iscrizione, visitare gratuitamente la sede del Parco, le mostre ed i laboratori.Iscrivendosi entro le 20 di mercoledì 26 giugno, si parteciperà all'estrazione di trecento visite guidate all'interno del Faro di Capo Caccia, che si svolgeranno tra le 10 e le 16 di sabato 29; cento visite guidate all'interno della stazione meteo dell'Aeronautica militare, che si svolgeranno tra le 10 e le 13 di sabato 29. In entrambi i casi, l'orario esatto della visita sarà comunicato ai vincitori giovedì 27. Novanta visite guidate alle Grotte di Nettuno, che potranno essere effettuate tra il 29 giugno e sabato 6 luglio. Apertura iscrizioni lunedì 17. Ai primi 450 iscritti adulti sarà consegnato un tagliere in legno da salame. Quota di iscrizione: adulti 15euro, ragazzi dai dodici ai diciotto anni 7euro, bambini sotto i dodici anni gratuito. L'iscrizione all'evento da diritto a tutti i partecipanti all'ingresso gratuito a Casa Gioiosa. I punti di iscrizioni sono:Fondazione Alghero, in Largo San Francesco, ad Alghero, dalle 15 alle 19; ExplorAlghero, nella Foresta Demaniale delle Prigionette, dalle 9 alle 18; ExplorAlghero, a Casa Gioiosa, dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso (telefono 331/3400862 o 079/942111); Emporio della Bellezza, in Via Pietro Micca 62a, a Sassari, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 (sabato solo al mattino).