Condividi | Red 20:04 Mercoledì mattina, il Museo del Corallo ospiterà la conferenza stampa di presentazione del 18esimo Trophee bailli de suffren 2019, in programma da sabato 22 giugno a lunedì 1 luglio, da Saint Tropez a Minorca. La tappa algherese è prevista da lunedì 24 a mercoledì 26 La grande vela ad Alghero



ALGHERO - Mercoledì 19 giugno, il Museo del Corallo, in Via XX settembre 8, ad Alghero, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del 18esimo “Trophee bailli de suffren 2019”, organizzata dal Consorzio Porto di Alghero, con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, in programma da sabato 22 giugno a lunedì 1 luglio, da Saint Tropez a Minorca.



La tappa algherese, valida per la Coppa del Corallo, è prevista da lunedì 24 a mercoledì 26. I partecipanti arriveranno ad Alghero lunedì 24 giugno e verranno accolti da un cocktail di benvenuto. Il limite massimo per giungere in porto, martedì 25, alle 12.



Sempre martedì 25, è in programma il “Pranzo dei capitani”, offerto dalla città agli equipaggi.

Mercoledì 26, riunione alle 9 e partenza alle 12, alla volta di Mahon (Isole Minorca).



(Foto del Trophee bailli de suffren) Commenti ALGHERO - Mercoledì 19 giugno, il Museo del Corallo, in Via XX settembre 8, ad Alghero, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del 18esimo “Trophee bailli de suffren 2019”, organizzata dal Consorzio Porto di Alghero, con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, in programma da sabato 22 giugno a lunedì 1 luglio, da Saint Tropez a Minorca.La tappa algherese, valida per la Coppa del Corallo, è prevista da lunedì 24 a mercoledì 26. I partecipanti arriveranno ad Alghero lunedì 24 giugno e verranno accolti da un cocktail di benvenuto. Il limite massimo per giungere in porto, martedì 25, alle 12.Sempre martedì 25, è in programma il “Pranzo dei capitani”, offerto dalla città agli equipaggi.Mercoledì 26, riunione alle 9 e partenza alle 12, alla volta di Mahon (Isole Minorca).(Foto del Trophee bailli de suffren)