Condividi | Red 8:03 Sabato l´incendio si è registrato in località Secaiuales, nelle campagne di Oliena. Ieri, invece, le fiamme hanno interessato la località Bacche Ballo, nell´agro di Domus de Maria ed in località S´acqua cotta, nelle campagne di Villasor Tre incendi nel fine settimana isolano



CAGLIARI – Sono tre gli incendi che nel fine settimana hanno interessato la Sardegna. Il primo si è registrato sabato, e ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Nelle campagne di Oliena, in località Secaiuales è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Farcana.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale delle Stazioni di Orgosolo e di Dorgali, coadiuvati da una squadra dell’Agenzia Forestas del vivaio Iacupiu. Due invece i roghi che hanno richiesto l'intervento del Corpo forestale. In località Bacche Ballo, nell'agro di Domus de Maria, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Teulada.



Un secondo rogo si è registrato nelle campagne di Villasor, in località S'Acqua cotta, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gruppo analisi uso del fuoco del Corpo forestale dell'Ispettorato di Cagliari, coadiuvati da due squadre di volontari Nova Orsa di San Sperate e di Assemini ed una squadra di Forestas di Villacidro. CAGLIARI – Sono tre gli incendi che nel fine settimana hanno interessato la Sardegna. Il primo si è registrato sabato, e ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Nelle campagne di Oliena, in località Secaiuales è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Farcana.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale delle Stazioni di Orgosolo e di Dorgali, coadiuvati da una squadra dell’Agenzia Forestas del vivaio Iacupiu. Due invece i roghi che hanno richiesto l'intervento del Corpo forestale. In località Bacche Ballo, nell'agro di Domus de Maria, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Teulada.Un secondo rogo si è registrato nelle campagne di Villasor, in località S'Acqua cotta, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gruppo analisi uso del fuoco del Corpo forestale dell'Ispettorato di Cagliari, coadiuvati da due squadre di volontari Nova Orsa di San Sperate e di Assemini ed una squadra di Forestas di Villacidro.