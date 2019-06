Condividi | S.O. 11:10 Anche a Cagliari calano gli elettori rispetto alla scorsa tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale cagliaritano. Il candidato del centrodestra è al 50,19 mente Francesca Ghirra al 47,71 Paolo Truzzu è il nuovo sindaco di Cagliari



CAGLIARI - La città di Cagliari dopo due mandati di Centrosinistra con Massimo Zedda, ritorna a destra. Paolo Truzzu è il nuovo sindaco. Quando manca ancora una sezione allo spoglio delle 174, il candidato del centrodestra è al 50,19 mente Francesca Ghirra al 47,71.



Terzo posto per Angelo Cremone che con il 2,01 non è riuscito a superare la soglia minima per entrare in Aula. Già iniziati festeggiamenti nella sede elettorale di via Alghero - quartier generale di Fratelli d’Italia, di cui il nuovo sindaco è coordinatore regionale.



