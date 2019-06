Condividi | S.O. 11:15 Nella città di Sassari si andrà al ballottaggio nella giornata di domenica 30 giugno, fra Mariano Brianda e Nanni Campus. Solo Terzo Mariolino Andria. Il candidato del Centrosinistra si ferma al 34% dei consensi Sassari: ballottaggio Brianda-Campus



SASSARI - Diversamente da quanto accaduto a Cagliari ed Alghero con le vittorie al primo turno del Centrodestra che sfonda il 50% dei consensi, sarà ballottaggio a Sassari.



Tutto rimandato alla giornata di domenica 30 giugno, col ballottaggio decisivo fra Mariano Brianda e Nanni Campus. Solo Terzo Mariolino Andria. Il candidato del Centrosinistra si ferma al 34% dei consensi.



In provincia di Sassari erano sei i Comuni in cui si sono svolte domenica le elezioni per il rinnovo del sindaco e dei Consigli (oltre Alghero). A Castelsardo Antonio vince Maria Capula, a Golfo Aranci Mario Mulas.



A Illorai, invece, il primo sindaco leghista della Sardegna: Tittino Cau. A Putifigari vince Giacomo Contini. A Sorso il nuovo sindaco è Fabrizio Demelas. Commenti SASSARI - Diversamente da quanto accaduto a Cagliari ed Alghero con le vittorie al primo turno del Centrodestra che sfonda il 50% dei consensi, sarà ballottaggio a Sassari.Tutto rimandato alla giornata di domenica 30 giugno, col ballottaggio decisivo fra Mariano Brianda e Nanni Campus. Solo Terzo Mariolino Andria. Il candidato del Centrosinistra si ferma al 34% dei consensi.In provincia di Sassari erano sei i Comuni in cui si sono svolte domenica le elezioni per il rinnovo del sindaco e dei Consigli (oltre Alghero). A Castelsardo Antonio vince Maria Capula, a Golfo Aranci Mario Mulas.A Illorai, invece, il primo sindaco leghista della Sardegna: Tittino Cau. A Putifigari vince Giacomo Contini. A Sorso il nuovo sindaco è Fabrizio Demelas.