E´ il primo commento che il presidente nazionale di Fratelli d´Italia Giorgia Meloni rilascia tramite il suo profilo Facebook: «A Cagliari, FdI è primo partito del Centrodestra e trascina alla vittoria Paolo Truzzu» «Comunali, trionfo in Sardegna»



CAGLIARI - «Trionfo in Sardegna. A Cagliari risultato senza precedenti: Fratelli d'Italia raggiunge il 12percento, è il primo partito della Coalizione di Centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI. Al neosindaco di Cagliari un grande in bocca al lupo e un grazie di cuore a tutti i sardi per la loro fiducia. Non la tradiremo». Questo il primo commento rilasciato dal presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, affidato al suo profilo social.



