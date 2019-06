Condividi | Red 17:14 «E´ opportuna la verifica dei verbali e ogni atto propedeutico a fare luce sul risultato elettorale di Cagliari a tutela della volontà dei cittadini, che viene prima di tutto», dichiara il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani Cagliari: i Dem chiedono il riconteggio



CAGLIARI - «E' opportuna la verifica dei verbali e ogni atto propedeutico a fare luce sul risultato elettorale di Cagliari a tutela della volontà dei cittadini, che viene prima di tutto», dichiara il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani, che non si arrende a quello che pare essere il verdetto delle urne delle Elezioni Amministrative a Cagliari: Paolo Truzzu nuovo sindaco



«Per questo motivo – prosegue il segretario Dem - siamo del parere che sia necessario presentare ricorso per il controllo dei verbali e riconteggio dei voti. Ci sono quasi 1300 fra schede nulle e contestate e il ballottaggio non è scattato per soli ottanta voti».



«E' chiaro che, alla luce di questo dato, sia necessario un ulteriore approfondimento per fare chiarezza. La partita – conclude Emanuele Cani - a nostro avviso, non è ancora terminata».



