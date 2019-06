Condividi | Red 11:07 E’ di cinque podi e due quarti posti il più che lusinghiero bottino conquistato del sodalizio algherese in occasione della 18esima edizione della Riu Mannu Corre, terzo memorial Luigi Abis, kermesse podistica valida quale sesta prova del circuito regionale Master on the road 2019 Alghero Marathon protagonista a Gonnostramatza



ALGHERO - E’ di cinque podi e due quarti posti il più che lusinghiero bottino conquistato dall’Alghero Marathon nella trasferta di Gonnostramatza, in occasione della 18esima edizione della Riu Mannu Corre, terzo memorial Luigi Abis, kermesse podistica valida quale sesta prova del circuito regionale Master on the road 2019. La gara disputata in Marmilla, organizzata dalla locale associazione sportiva Riu Mannu nell’anno del 25esimo anniversario dalla fondazione, ha visto al via le categorie Esordienti (Pulcini, Miniatletica e Promoatletica), Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Senior, con partenza ed arrivo da Piazza San Michele (con doppio giro da 2,5chilometri per le donne e tre giri per gli uomini).



Le note più che positive per la compagine algherese, presente al via con dieci atleti, sono arrivate dal settore femminile, dove Daniela Zedda ha fatto sua la vittoria nella categoria Senior 50 ottenendo il sesto tempo nella classifica a tempi assoluta. Doppio secondo posto, invece, per Paola Pala nella Sf35 (quinta assoluta per tempi) e Daniela Perinu nella Sf40 sia al traguardo, sia nella graduatoria assoluta a tempi. A completare le ottime performance, c’è stato il terzo posto di Monica Dessì nella Sf45 (nona assoluta), categoria dove si è classificata sesta Antonella Diana Sanna (18esima assoluta).



Conferme anche in campo maschile. Angelo Tiloca ha centrato il secondo posto nella categoria Senior40, cogliendo il quinto posto assoluto nella classifica dei tempi totali. Nella categoria superiore, la Sm45, settima posizione per Raffaele Piras e 13esima per Giacomo Carboni. A completare il quadro a tinte blu dell’Alghero Marathon, i quarti posti di Guido Rimini (Sm55) e Palmiro Concas (Sm70). Alla luce di questi brillanti risultati, la squadra femminile rafforza la leadership nella classifica a squadre, con 80punti di vantaggio sull’Atletica amatori Nuoro, mentre la compagine maschile incalza il primo posto della Cagliari Marathon, distanziata di 8punti.



Il circuito Master on the road, che ha visto per sabato 20 luglio l'aggiunta nel calendario della tappa di Carloforte, è arrivato a metà del suo percorso. Sabato 29 giugno, appuntamento a Maracalagonis e domenica 30 ad Uta. ISabato 29, si disputerà la Porto Conte a tappe che, da Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, porterà i podisti alla stazione meteorologica ed al faro di Capo Caccia, i cui comprensori militari saranno aperti al pubblico in via eccezionale solo il giorno dell'evento, regalando panorami inediti ed un tramonto meraviglioso. Tutta la strada asfaltata del promontorio di Capo Caccia sarà chiusa al traffico, in modo da poter apprezzare a pieno il paesaggio per un totale di 10chilometri tra andata e ritorno.