Baseball: le Tigri graffiano ancora

ALGHERO - Arrivano ancora emozioni e soddisfazioni per Alghero dalle Tigri baseball Vitaldent di Tore Cherchi e Nunzio Floris. Venerdì, sul diamante di Maria Pia, si è giocata la penultima giornata del campionato Under 15, con gli algheresi che hanno sfidato i loro giovani coetanei di Sassari, imponendosi per 15-1. Gli atleti dei coach Montoto, Damico Yovany e Leonardo hanno mostrato una notevole precisione e determinazione con i lanciatori ed i battitori, potenti e veloci, hanno corso sulle basi conquistando un punto dietro l'altro. E' stato un bel gioco di squadra che ha dimostrato l'importante lavoro atletico e formativo di questa società. Si è visto anche un notevole miglioramento dei ragazzi di Sassari di coach Roberto, soprattutto nell’intesa del reparto difensivo.



Sabato, ad Olbia, è stata la volta dei giovani tigrotti dell'Under 12 Floricoltura Dimarco, che hanno giocato l'ultima partita del campionato Provinciale. E' stato un incontro teso ed ogni punto è stato guadagnato con corse tra la polvere e fiato sospeso, finché le Tigri dei tecnici Gomez e Buonaiuto si sono aggiudicate la vittoria con il punteggio di 16-15. Anche i giovani Rockets di Olbia hanno giocato una bellissima partita, sempre attivi e determinati in battuta, realizzando 15punti contro un'avversaria più grandi di età e questo fa ben sperare per i giovanissimi atleti di coach Litarru e Spano. Quest'anno, gli algheresi hanno vinto tutte le partite giocate, confermando la loro grinta di sempre; ora incontreranno i vincitori del campionato del sud Sardegna.



Nel campionato Mini baseball, vittoria del Centro estetica donna contro la giovanissima formazione della Tigri Bottega sarda per 12-10, mentre Avis donatori sangue ed Autotrasporti Demontis hanno pareggiato 8-8, con grande partecipazione di pubblico formato da tutti i genitori dei bambini provenienti dal Primo e dal Secondo Circolo didattico comprensivo di Alghero.