Condividi | M.V. 12:55 Al settimo tentativo, aggiudicato all´asta il complesso alberghiero di Capo Caccia. 3.140.000,00 il costo dell´operazione (il mino accordato). Ad acquistarlo una cordata capeggiata da Francesco Biasion del Condominio Eurotel Capocaccia, tra i proprietari della zona residenziale Hotel Capo Caccia venduto all´asta: 3mln



ALGHERO - Lo storico Hotel Capo Caccia di Alghero ha un nuovo proprietario. Al settimo tentativo di vendita, il Tribunale di Sassari ha aggiudicato la prestigiosa struttura in vendita dal lontano 2015, in seguito al fallimento della "Capo Caccia Resort Srl" del 2013. 3.140.000,00 il costo dell'operazione (il mino accordato).



Il complesso alberghiero è situato nella splendida Baia delle Ninfe di Alghero e risulta costituito da 76 camere (blocco est e ovest), quattro stanze uso ufficio, sala ristorante e colazione con adiacente terrazza panoramica, locali accessori al ristorante (cucina, deposito bevande, spogliatoi ), a cui si aggiungono nel blocco nord altre 37 camere. E ancora: nella zona mare il bar, ristorante, cucina, discoteca, piscina con sovrastante terrazzo panoramico; quota pari al 50% del manufatto che costituisce il depuratore e terreni di pertinenza.



L'albergo e le numerose pertinenze sono rimasti per anni in completo stato di abbandono dopo che la società che lo gestiva è stata dichiaratamente fallita. Ad acquistarlo sarebbe una cordata capeggiata da Francesco Biasion del Condominio Eurotel Capocaccia, tra i proprietari della zona residenziale. L'ultimo tentativo di vendita risaliva al marzo 2019 [ Commenti ALGHERO - Lo storico Hotel Capo Caccia di Alghero ha un nuovo proprietario. Al settimo tentativo di vendita, il Tribunale di Sassari ha aggiudicato la prestigiosa struttura in vendita dal lontano 2015, in seguito al fallimento della "Capo Caccia Resort Srl" del 2013. 3.140.000,00 il costo dell'operazione (il mino accordato).Il complesso alberghiero è situato nella splendida Baia delle Ninfe di Alghero e risulta costituito da 76 camere (blocco est e ovest), quattro stanze uso ufficio, sala ristorante e colazione con adiacente terrazza panoramica, locali accessori al ristorante (cucina, deposito bevande, spogliatoi ), a cui si aggiungono nel blocco nord altre 37 camere. E ancora: nella zona mare il bar, ristorante, cucina, discoteca, piscina con sovrastante terrazzo panoramico; quota pari al 50% del manufatto che costituisce il depuratore e terreni di pertinenza.L'albergo e le numerose pertinenze sono rimasti per anni in completo stato di abbandono dopo che la società che lo gestiva è stata dichiaratamente fallita. Ad acquistarlo sarebbe una cordata capeggiata da Francesco Biasion del Condominio Eurotel Capocaccia, tra i proprietari della zona residenziale. L'ultimo tentativo di vendita risaliva al marzo 2019 [ LEGGI ].