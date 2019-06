Condividi | Red 22:26 Sabato sera, i due autori saranno ospiti dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano per conversare con Paola Cadeddu dei loro romanzi, “La volontà del male” e “Stagioni di cenere”, come anteprima del festival “Dall’altra parte del mare” Libri: Chaon e Marchelli ad Alghero



ALGHERO - Sabato 22 giugno appuntamento da non perdere con le anteprime del festival “Dall’altra parte del mare”. Alle 19, Dan Chaon e Chiara Marchelli saranno ospiti dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per conversare con Paola Cadeddu dei loro romanzi, “La volontà del male” e “Stagioni di cenere”, entrambi pubblicati da Nn editore. La traduzione dall'inglese sarà curata da Rita N.Masu. «Due differenti viaggi nella mente, due esplorazioni imprevedibili dei modi in cui la memoria, il passato e il presente si intrecciano l'uno all'altro rimodellando l'identità e le relazioni personali».



Chaon vive a Cleveland, in Ohio. I suoi racconti, “Among the missing”, sono stati finalisti al National book award, mentre i romanzi successivi, tra cui “You remind me of me”, hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui lo Story prize e l’Academy award in literature. La volontà del male, finalista al Shirley Jackson award, è stato un best seller negli Stati Uniti ed in tutti i Paesi europei. Marchelli è nata ad Aosta e si è laureata in Lingue orientali a Venezia. È autrice di quattro romanzi, una raccolta di racconti ed un saggio su New York, la città dove vive. Insegna Letteratura contemporanea, traduzione e scrittura creativa alla New York University. Nel 2017, ha pubblicato “Le notti blu” (Giulio Perrone editore), selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega.



Il Festival Dall'altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il patrocinio ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dell'Istituto Treccani. Gli altri appuntamenti in Sardegna con i due autori sono in programma venerdì 21, alle 19, alla Libreria Emmepi Ubik di Macomer, e domenica 23, alle 21, al Quod design di Sassari, in collaborazione con la Libreria Azuni.



