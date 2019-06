video Condividi | M.T. 16:55 Lega secondo partito della coalizione di Centrodestra ad Alghero, e vero motore insieme a Forza Italia ed alla Civica "Noi con Alghero" della coalizione. 2022 le preferenze totalizzate in città: parlano la più votata del gruppo e la coordinatrice Lega, debutto in Consiglio ad Alghero



ALGHERO - La Lega ad Alghero è una realtà. Dopo le tornate elettorali vincenti in occasione delle Europee e delle Regionali, anche alle Amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale la Lega si conferma partito cardine della coalizione di Centrodestra.



2022 preferenze che valgono il 9.16% dei voti, ma soprattutto tre consiglieri comunali eletti. Monica Pulina, la più votata del gruppo con 326 preferenze, la new entry Giovanni Monti con 206 voti e il ritorno di Leonardo Polo in Consiglio comunale con 165 consensi.



«Soddisfatti e contenti» dice la coordinatrice algherese Georgia Vaccaro che si prepara a svolgere un ruolo di vertice nel prossimo esecutivo guidato dal nuovo sindaco Mario Conoci. «Felicissima per un risultato che mi ha riempito di gioia» la dichiarazione a caldo della futura presidente del Gruppo in via Columbano.



