Condividi | S.O. 17:04 Il crollo del sindaco uscente e la straordinaria vittoria di Mario Conoci. Dieci consiglieri comunali riconfermati (Pirisi, Ferrara, Porcu, Bruno, Sartore, Camerada, Salaris, Piras, Pirisi M. e Pulina) e due assessori in Aula (Esposito e Piras O.) Per Alghero e Forza Italia si confermano i due partiti più votati, con Cacciotto che sfonda ogni record. Cinque ex consiglieri ritornaro in Consiglio (Musu, Spano, Di Gangi, Di Nolfo e Polo), con tre novità assolute, Argiolas, Monti e Trova. Ecco tutti i dati delle elezioni comunali 2019. Tutti i numeri delle elezioni di Alghero



