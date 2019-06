Condividi | M.P. 22:13 Contro il randagismo e per incentivare le adozioni. Per questo è nata "Una Giornata da Randagio", una manifestazione cinofila organizzata dall’associazione Amici di Maya per la raccolta fondi Amici di Maya: Giornata del randagismo a Porto Torres



PORTO TORRES - Contro il randagismo e per incentivare le adozioni. Per questo è nata "Una Giornata da Randagio", una manifestazione cinofila organizzata dall’associazione Amici di Maya per la raccolta fondi a sostegno dei volontari che ogni giorno si occupano della lotta al randagismo e che si battono per salvare animali abbandonati. L'appuntamento è per domenica 23 Giugno dalle 10.30 al piazzale della Renaredda, dove si svolgerà la prima edizione di "Una Giornata da Randagio", e dove si potranno fare le iscrizioni per la sfilata del pomeriggio.



Alle 11 è fissato l’appuntamento per la presentazione del Libro “Noi Possiamo Entrare!” dell’avvocato Salvatore Cappai – presentato da Stefano Chessa. Proseguirà la giornata con l’esibizione di Scent Game con l’educatrice cinofila. Seguirà a partire dalle ore 17 una sfilata cane-conduttore suddivisa in due rami - cani meticci e di razza- inoltre sarà possibile partecipare portando uno degli ospiti del canile comunale di Porto Torres.



I vincitori saranno premiati con coppe. Previste anche delle premiazioni intermedie per il cane più simpatico, il tale e quale e il più grasso. Durante la giornata ci saranno animatori ,truccabimbi e palloncini dell'associazione Tempore Ludens ma anche gli stand colorati dei volontari di Gli Amici di Maia, le Gatte Matte e del Wonderfully Dog con materiale Handmade. L'organizzazione è a cura degli Amici di Maia con la collaborazione dei canili Comunali di Porto Torres e del canile Alta Nurra.