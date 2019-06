Condividi | Red 7:24 Ieri, due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Il primo, in località Punta Burroni, nelle campagne di Santadì. Il secondo, in località Cuccuru Virdes, nell´agro di Irgoli Incendi nell´Isola: mezzi in azione



CAGLIARI – Ieri (martedì), due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Il primo, in località Punta Burroni, nelle campagne di Santadì. Il secondo, in località Cuccuru Virdes, nell'agro di Irgoli. Oggi, invece, è stato avviata un'attività di controllo del territorio con la ricognizione da parte dei velivoli di stanza nelle basi regionali, nelle zone soggette a maggior criticità e rischio e nelle località a forte concentrazione turistica, per individuare e sopprimere con la massima celerità i principi d'incendio che dovessero verificarsi.



A Punta Burroni è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Il fuoco ha percorso circa 0,1ettari di vegetazione di macchia bassa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale, coadiuvati da una squadra di volontari della Protezione civile di Santadi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.40.



A Cuccuru Virdes, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Farcana. Il fuoco ha percorso circa 2ettari di vegetazione di aree agricole (uliveti ed eucalipti) minacciando un'area boscata. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Forestale della Stazione di Orosei, coadiuvati da una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, una squadra di volontari della Protezione civile di Galtellì ed una squadra di Forestas di Orosei. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.