Reyer avanti 3-2, giovedì Gara6 a Sassari

SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari soffre, ma resta in piedi fino alla fine grazie alla grande prova a rimbalzo. Una Reyer Umana Venezia lucida conquista Gara5 vincendo 78-65. Giovedì 20 giugno, alle 20:45, Gara6 al PalaSerradimigni.



Vidmar promosso in quintetto, coach Pozzecco conferma lo starting five di Gara4. Dinamo contratta in fase offensiva, Haynes e Bramos firmano il 5-0 iniziale, Thomas ci mette una pezza, corre la Reyer e sul 9-3 è timeout Pozzecco. Il Banco lavora bene a rimbalzo, mini parziale, a metà del primo quarto è -2. Haynes è autentico trascinatore (7punti in 6'), Cooley costretto al cambio causa falli, la Dinamo è tutta Thomas, ma sono troppe le palle perse (5 in 7'). Lo show dell’ala dell’Oklahoma vale il -1 (13-12), gli orogranata sono solidi, Coach Pozzecco si affida alla panchina, le percentuali basse dal campo (3/8 da 2 e 1/5 da 3) condannano il Banco al 21-14 dopo 10’. Vola la Reyer, Gianmarco Pozzecco perde Gentile dopo un contatto con Watt, Thomas riduce il gap, tecnico alla panchina biancoblu, la Dinamo concede troppo e la Reyer vola fino al +12 (31-19 al 13’). Fiammata di Spissu, sale in cattedra anche Polonara fino al -6 e svantaggio dimezzato a metà della seconda frazione. Il Banco lavora di squadra ed i risultati si vedono, la tripla di Smith scrive il -3, il match torna in equilibrio grazie alla grande difesa biancoblu (appena tre punti concessi in 5'). Si accende il duello Daye-Thomas, la Dinamo spreca nel finale del primo tempo, ma resta in piedi grazie ai rimbalzi (25-16): si va negli spogliatoi sul38-34.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Reyer riparte con grande energia, antisportivo su Vidmar di Cooley (3), in un amen è -11, tutto da rifare per il Banco, che soffre e subisce un 10-0 di parziale, timeout Poz sul 48-34 al 13’. Si sblocca il Banco dopo 4' a secco con il solito Thomas, nuova fiammata biancoblu, ancora una volta la bomba di Spissu impatta sul match, 48-41, stavolta il timeout è di De Raffaele. Il controparziale di 0-10 porta la firma dello 0 sassarese, la Dinamo rientra fino al -4, ma Daye conferma tutto il suo talento, Thomas non è da meno (19+10 lo score dopo 24’), ma Tonut lo costringe al quarto fallo. Pozzecco costretto a fare a meno del suo miglior uomo, Venezia colpisce pian piano e risale fino al +9, McGee riduce il gap, due sanguinose palle perse nel finale chiudono al 30’ sul 60-53. Mostruoso Pierre a rimbalzo (11), l’ala canadese si carica il Banco sulle spalle, Daye commette il quarto fallo, ma rimane in campo, due triple orogranata ricacciano la Dinamo a -9 con 6’ da giocare. Cooley alza la voce sotto le plance, Pozzecco rimette Thomas dentro, McGee sbaglia un tiro aperto, Daye “on fire” punisce dall’arco, 71-64 a 3’ dalla fine. Venezia gestisce il vantaggio, la Dinamo non segna più, sigilla De Nicolao sul 78-65: si torna in Sardegna sul 3-2 Reyer.



UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 78-65:

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 10, Stone 2, Bramos 11, Tonut 15, Daye 20, De Nicolao 8, Vidmar 5, Biligha, Giuri, Mazzola, Cerella 5, Watt 2. Coach Walter De Raffaele.

