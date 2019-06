Condividi | Red 12:09 Giovedì, per l´ottava edizione del Concerto d´estate, sul palco di Santa Maria del Monte ci saranno le voci bianche di Scuole in Coro. Venerdì, nella Chiesa monumentale di Santa Chiara, spazio a Coralmente, con Ad libitum Cori: doppio appuntamento a Cagliari



CAGLIARI – Doppio appuntamento con i cori a Cagliari. Domani, giovedì 20 giugno, alle 20, per l'ottava edizione del Concerto d'estate, a Santa Maria del Monte, in Via Corte d'Appello, è in programma il concerto di fine d'anno delle voci bianche di Scuole in Coro.



Trenta bambine e bambini canteranno insieme il divertimento per la musica, l'umanità degli uomini di qualunque colore, la bellezza della terra, da non sciupare, e molte altre storie. Venerdì 21, invece, alle 19, nella Chiesa monumentale di Santa Chiara, sulle Scalette omonime, spazio a Coralmente, il concerto di fine d'anno delle voci di Ad libitum.



Sul palco, un gruppo di amatori della musica corale, che da anni cantano ed accolgono nella musica chi vuole avvicinarsi al mondo della polifonia. «Festeggiamo la Festa della Musica offrendo la nostra solidarietà a Parent project aps, per la ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker», spiegano gli organizzatori. L'ingresso è libero.



Nella foto: Scuole in Coro Commenti CAGLIARI – Doppio appuntamento con i cori a Cagliari. Domani, giovedì 20 giugno, alle 20, per l'ottava edizione del Concerto d'estate, a Santa Maria del Monte, in Via Corte d'Appello, è in programma il concerto di fine d'anno delle voci bianche di Scuole in Coro.Trenta bambine e bambini canteranno insieme il divertimento per la musica, l'umanità degli uomini di qualunque colore, la bellezza della terra, da non sciupare, e molte altre storie. Venerdì 21, invece, alle 19, nella Chiesa monumentale di Santa Chiara, sulle Scalette omonime, spazio a Coralmente, il concerto di fine d'anno delle voci di Ad libitum.Sul palco, un gruppo di amatori della musica corale, che da anni cantano ed accolgono nella musica chi vuole avvicinarsi al mondo della polifonia. «Festeggiamo la Festa della Musica offrendo la nostra solidarietà a Parent project aps, per la ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker», spiegano gli organizzatori. L'ingresso è libero.Nella foto: Scuole in Coro