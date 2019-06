Condividi | Red 15:26 Domani, lo sportello Rilascio carte di identità, negli uffici demografici del Comune di Alghero, in Via Catalogna, resteranno chiusi al pubblico per esigenze organizzative. L´attività di rilascio carte di identità riprenderà regolarmente venerdì Rilascio carta d´identità: giovedì, sportello chiuso



ALGHERO - Domani, giovedì 20 giugno, lo sportello Rilascio carte di identità, negli uffici demografici del Comune di Alghero, in Via Catalogna, resteranno chiusi al pubblico per esigenze organizzative. L'attività di rilascio carte di identità riprenderà regolarmente venerdì 21.