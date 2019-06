Condividi | Red 7:08 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della locale Tenenza hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale cittadina operante nel settore dell’industria Lavoro e tassazione: controlli ad Iglesias



IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale cittadina operante nel settore dell’industria. L'obiettivo è stato individuato dopo una specifica attività di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo.



L'azione dei Finanzieri è stata diretta all'accertamento della presenza di eventuali lavoratori "in nero" o irregolari, alla verifica degli adempimenti previsti dalla normativa fiscale, relativi alla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d'imposta ed al corretto adempimento del versamento delle ritenute operate dalle stesse aziende, sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti. L'attività ispettiva ha permesso di rilevare che la ditta, per gli anni d'imposta dal 2016 al 2018, ha omesso il versamento delle ritenute d'acconto ai fini Irpef operate sulle buste paga a fronte di stipendi e Tfr corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo pari a 6.950euro.