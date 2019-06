Condividi | Red 19:17 Ha preso il via oggi e si concluderà sabato, al Geovillage Resort, il 73esimo congresso della Società italiana delle scienze veterinarie), federazione che comprende ed abbraccia tutte le discipline e specialità della Medicina veterinaria Veterinaria: congresso nazionale ad Olbia



OLBIA – Ha preso il via oggi (mercoledì) e si concluderà sabato 22 giugno, al Geovillage Resort di Olbia, il 73esimo congresso della Società italiana delle scienze veterinarie), federazione che comprende ed abbraccia tutte le discipline e specialità della Medicina veterinaria. Anche il Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari fa parte del comitato organizzatore.



Nella storia della società, è la seconda volta che la Sardegna ha il privilegio di ospitare questo consesso (il primo congresso si svolse ad Alghero nel 1982). Si prevede la partecipazione di oltre cinquecento ricercatori e studiosi delle scienze veterinarie, provenienti dalle principali Università e Centri di ricerca in Italia e nel mondo. Durante lo svolgimento dei lavori, si favorirà lo scambio di opinioni fra le diverse scuole di ricerca e verranno suggerite nuove strategie nel campo delle diverse discipline della Medicina veterinaria, con particolare riferimento alla Sanità pubblica nello sviluppo del concetto di “One world, one health”.



Le giornate di lavoro si articoleranno in sessioni dedicate alle diverse tematiche coordinate dai Comitati scientifici delle società di settore. Sono previsti anche workshop e seminari trasversali di interesse comune tra le diverse discipline. Il programma è consultabile sul sito internet della società. Il comitato organizzatore locale è costituito dal Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Uniss, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, dai Servizi veterinari dell'Ats Sardegna, dai presidenti degli Ordini dei medici veterinari della Sardegna e del Circolo veterinario sardo. La Cerimonia di inaugurazione si terrà domani, giovedì 20 giugno, alle 11.