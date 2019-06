Condividi | Red 22:21 La seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un esercizio commerciale di Sestu operante nel settore della ristorazione, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed Iva per i periodi d’imposta 2016 e 2017 Scoperta evasione per 790mila euro



SESTU - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un esercizio commerciale di Sestu operante nel settore della ristorazione, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed Iva per i periodi d’imposta 2016 e 2017, occultando in tal modo al Fisco, complessivamente, 790mila euro. L'obiettivo è stato individuato attraverso una capillare attività informativa scaturita sia dal controllo del territorio, sia dalle analisi effettuate nei confronti di quei soggetti che negli anni avevano ricevuto già contestazioni per mancato rilascio degli scontrini fiscali.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi. Entrando nell'esercizio commerciale, i militari hanno individuato copiosa documentazione extracontabile costituita da numerosi blocchetti manoscritti riportanti i dati delle vendite.



Il successivo confronto tra le risultanze della documentazione contabile e di quella extracontabile ha fatto emergere numerose differenze, per i due anni sottoposti a controllo, tra le vendite dichiarate e quelle effettivamente realizzate per un ammontare complessivo evaso al Fisco di 790mila euro di ricavi e 79.393euro di Iva, nonché ritenute Irpef operate e non versate pari a 11.116euro. Il titolare della ditta sottoposta a verifica è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di omessa dichiarazione.