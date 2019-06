Condividi | Red 20:28 Domani e venerdì, la sala conferenze della Promocamera, in Via Predda Niedda, ospiterà la seconda edizione dell´incontro organizzato dal Comando di Polizia locale di Sassari con la società Maggioli, specializzata nella formazione degli agenti A Sassari il Convegno della Polizia locale



SASSARI – Domani, giovedì 20, e venerdì 21 giugno, si svolgerà a Sassari, nella sala conferenze della Promocamera, in Via Predda Niedda, il secondo Convegno regionale di Polizia locale, organizzato dal Comando di Polizia Locale di Sassari con la società Maggioli, specializzata nella formazione degli agenti. Il convegno è di altissimo spessore e parteciperanno oltre 180 operatori di polizia provenienti da tutta la Sardegna.



Nella sessione di domani mattina, il vicecomandante di Roma Capitale Massimo Ancillotti parlerà del Decreto Sicurezza: nuove norme in materia di circolazione stradale, sicurezza urbana, immigrazione e polizia locale. La mini-riforma del Codice della strada (normativa, prassi, procedure operative). Nel pomeriggio, a cura dell'ufficiale della Polizia locale di Milano Luca Zenobio, spazio alla Direttiva 20/11 del ministro dell’Interno in tema di spaccio di sostanze stupefacenti ruolo della Polizia Locale–Inquadramento normativo e proiezione operative dei servizi di prevenzione e contrasto. A seguire, dimostrazione operativa dell'unità cinofila della Polizia Locale.



