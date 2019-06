video Condividi | A.S. 16:48 Durissima lezione quella inferta al Primo cittadino di Alghero. Lui rilancia: Faremo opposizione in maniera netta in Consiglio ed in città. «Pronti a riproporre il metodo della formazione e dell'informazione. Cercheremo di ripresentare un Centrosinistra con una nuova visione» Parla Mario Bruno da ex sindaco



ALGHERO - «I progetti fatti, la stessa visione della città non è entrata nelle corde degli algheresi. Ci sono state altre campane che hanno suonato di più. Evidentemente un'esigenza di ritornare al passato». Sono le prime parole di Mario Bruno da ex sindaco della città di Alghero.



«Faremo opposizione in maniera netta in Consiglio ed in città. Pronti a riproporre il metodo della formazione e dell'informazione. Cercheremo di ripresentare un Centrosinistra con una nuova visione» è la promessa che l'ex sindaco fa alla sua parte politica.



«C'è bisogno di un cammino per accompagnare una nuova generazione che può benissimo andare alla guida della città. Ripartiamo da una capacità di proposta. Lascio una città certamente più internazionale, meno chiusa rispetto al passato con tante progettualità ed opere pubbliche appaltate e finanziate» conclude Mario Bruno che proprio ieri ha incontrato il nuovo inquilino di Porta Terra, Mario Conoci, per un primo faccia a faccia informale sulle urgenze che l'attendono [



GUARDA TUTTI I RISULTATI DELLE ELEZIONI DI ALGHERO Commenti ALGHERO - «I progetti fatti, la stessa visione della città non è entrata nelle corde degli algheresi. Ci sono state altre campane che hanno suonato di più. Evidentemente un'esigenza di ritornare al passato». Sono le prime parole di Mario Bruno da ex sindaco della città di Alghero.«Faremo opposizione in maniera netta in Consiglio ed in città. Pronti a riproporre il metodo della formazione e dell'informazione. Cercheremo di ripresentare un Centrosinistra con una nuova visione» è la promessa che l'ex sindaco fa alla sua parte politica.«C'è bisogno di un cammino per accompagnare una nuova generazione che può benissimo andare alla guida della città. Ripartiamo da una capacità di proposta. Lascio una città certamente più internazionale, meno chiusa rispetto al passato con tante progettualità ed opere pubbliche appaltate e finanziate» conclude Mario Bruno che proprio ieri ha incontrato il nuovo inquilino di Porta Terra, Mario Conoci, per un primo faccia a faccia informale sulle urgenze che l'attendono [ LEGGI ]. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv