Grazie alla collaborazione tra Umanitaria, lataforma de la Llengua, Generalitat de Catalunya e Academia del Cinema Català, da novembre 2019 a febbraio 2020 il Teatro Civico di Alghero ospiterà quattro proiezioni del prestigioso premio catalano Al teatro di Alghero sbarca il Premio Gaudì



ALGHERO - Per l'Umanitaria si tratta certamente di un "colpo" di primissimo ordine. Tanto più perchè programmato dopo l'atteso festival itinerante per cinefili in movimento che durante l'estate allieterà algheresi e turisti col tradizionale Cinema delle terre del Mare, il progetto nato ad Alghero come rassegna nel 2009, che anche quest'anno si preannuncia di altissimo livello.



Il Centro di Alghero, infatti, ha ufficialmente chiuso una importante partnership internazionale che porterà, dall’autunno prossimo, il "Cicle Gaudì" ad Alghero. Il Premio Gaudì è il più prestigioso premio cinematografico catalano, che valorizza, promuove e diffonde i migliori film, artisti e tecnici della Catalogna.



Grazie alla collaborazione con la Plataforma de la Llengua e con gli uffici di Alghero della Generalitat de Catalunya e alla prestigiosa partnership con l’Academia del Cinema Català, l’ente che organizza il Premio, da novembre 2019 a febbraio 2020 il Teatro Civico di Alghero ospiterà ben quattro proiezioni di film premiati nell’ultimo anno, con ospiti autori e produttori. Top secret ancora il calendario ufficiale della manifestazione.



