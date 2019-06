Condividi | S.O. 12:07 All’iniziativa aderiscono 16 aeroporti italiani, Cagliari, Palermo, Torino, Bari, Milano Malpensa, Perugia, Trapani, Bergamo, Napoli, Pisa, Trieste, Bologna, Olbia, Roma Fiumicino e Venezia. Ecco il programma di Alghero Musica negli aeroporti italiani: Uselli ad Alghero



ALGHERO - Per la terza edizione consecutiva, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane aderiscono alla Festa della Musica, evento internazionale promosso nel nostro Paese dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla SIAE, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali. Il prossimo 21 giugno, sedici aeroporti italiani proporranno numerose esibizioni musicali di diverso genere rivolte ai passeggeri e alle comunità aeroportuali, con repertori che spazieranno dall'opera lirica al jazz, dal pop al rock, dalla musica barocca al country, alla musica popolare. Artisti di fama nazionale e internazionale prenderanno parte all’iniziativa che coinvolgerà anche prestigiosi teatri lirici, accademie, associazioni, istituti musicali e conservatori italiani.



All’iniziativa hanno aderito 16 aeroporti, ovvero gli scali di: Alghero Cagliari, Palermo, Torino, Bari, Milano Malpensa, Perugia, Trapani, Bergamo, Napoli, Pisa, Trieste, Bologna, Olbia, Roma Fiumicino e Venezia. L’Aeroporto di Alghero, gestito dalla società Sogeaal, celebra la ricorrenza della Festa della Musica con esibizioni che si svolgeranno nella Main Hall dell’aerostazione a favore dei passeggeri in arrivo ed in partenza, con un programma studiato per incontrare tutti i gusti in campo musicale. Il primo ad esibirsi alle ore 11 sarà il Maestro Mauro Uselli. Autore di originali esibizioni all’aperto con lo stretto contatto e l’apporto della stessa natura viva, sfrutta ogni situazione naturale, suoni dei boschi e di ruscelli con effetti eco circostanti, creando magiche atmosfere di grande patos e raffinatezza, talvolta accostando al suono del flauto solo momenti di teatro e poesia, realizzando il tutto in magici scenari e location inconsuete.



Pluripremiato in campo concertistico internazionale per le sue doti interpretative della musica di J. S. Bach, il maestro Uselli è stato anche vincitore del premio Top Musician 2016 Chelsea London. L'ultimo premio alla carriera lo ha ricevuto a Montpellier il 2 luglio in occasione di chiusura serie de Il Flautista senza Pubblico, fortunata serie di performances. Mauro Uselli è stato il primo musicista a concertare dal balconcino della Casa del Giovane Verdi a Busseto in occasione del festival dedicato al Maestro. In programma sonate e partite per flauto e cembalo di J.S.Bach, Sonate di Telemann, Opere Arie celebri Verdi e Puccini, Composizioni di Debussy. Alle ore 15 si esibirà il "Tutti esauriti trio", composto da Gavino Riva (basso) Max Bove (fisarmonica) e Roberto Sechi (chitarra), tutti musicisti di grande notorietà. I brani eseguiti dal trio accompagneranno il pubblico tra colonne sonore di film e canzoni italiane, melodie vintage e profumi di musiche manouche da ascoltare e cantare. Al termine della giornata, alle 18, i passeggeri dell'Aeroporto di Alghero saranno accolti dal Coro Logudoro di Usini che, con le sue incredibili voci, ha di recente incantato Verona esibendosi sotto il balcone di Giulietta. I suoi cantori indossano i tradizionali abiti della Sardegna ed eseguono i brani più suggestivi della nostra terra.