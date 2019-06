Condividi | Red 21:03 Monica Pulina, con 326 voti, è la candidata della Lega che ha realizzato la precentuale più alta nelle Elezioni amministrative che hanno visto al voto Alghero, Cagliari e Sassari: l´1,41percento). Francesco Ginesu 0,65percento a Sassari e Paolo Spano 0,30percento a Cagliari Lega: la migliore è algherese



ALGHERO – Spenti gli eco dei festeggiamenti, i partiti si confrontano e controllano i risultati ottenuti nei vari Comuni sardi. Seggi, voti e percentuali indicano chi ce l'ha fatta e chi rappresenterà i propri partiti nei Consigli comunali. La Lega ha visto eleggere il suo primo sindaco isolano, Tittino Cau ad Illorai, ma i partiti “pesano” i propri voti soprattutto nei centri più grandi.



Analizzando i voti ad Alghero, Cagliari e Sassari, la Riviera del corallo ha proposto, in percentuale, i risultati migliori per i salviniani, con tre posti in Consiglio (Monica Pulina, Giovanni Monti e Leonardo Polo), contro i due a Cagliari (Paolo Spano e Roberta Perra) ed a Sassari (Francesco Ginesu e Daniele Deiana). A questi, si aggiungono anche i migliori risultati percentuali personali. Infatti, se il sassarese Ginesu è il leghista che ha raccolto più voti (383), la miglior percentuale è dell'algherese Pulina (326 voti, con l'1,41percento dei votanti in città, 23122).



L'importanza del risultato per il partito ad Alghero viene sottolineato anche dal fatto che anche il secondo e terzo posto regionale sono algheresi: Giovanni Monti (0,89percento) e Leonardo Polo (0,71). Quarto Ginesu (0,65percento su 59363 elettori sassaresi). Alle sue spalle, ancora candidati algheresi: Giorgia Vaccaro (0,61), Anna Maria Fadda (0,59) e Diego Nieddu (0,57). Il secondo consigliere sassarese, Daniele Deiana, tocca lo 0.51percento. Lontanissimi i cagliaritani, con Paolo Spano che tocca lo 0,30percento (sui 69282 elettori del capoluogo regionale), ben lontano, per esempio, ad altri candidati algheresi come Bruno Caria, Monica Chessa ed Alessandro Magrini, che hanno ottenuto lo 0,46percento.



