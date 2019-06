Condividi | Red 23:13 Il Banco di Sardegna Sassari batte l´Umana Reyer Venezia 87-77 e porta la serie finale sul 3-3. Sabato sera, al PalaTaliercio, si giocherà la sfida decisiva, che consegnerà lo scudetto ai vincitori La Dinamo c´è: si va a Gara7



SASSARI - Il Banco di Sardegna Sassari batte l'Umana Reyer Venezia 87-77 al PalaSerradimigni e porta la serie finale sul 3-3. Sabato sera, al PalaTaliercio, si giocherà la sfida decisiva, che consegnerà lo scudetto ai vincitori. Una prestazione di carattere con ogni singolo giocatore a dare il proprio contributo alla causa ed un Cooley inarrestabile, da 26punti ed 11rimbalzi.



Starting five Banco Smith, McGeee, Pierre, Thomas e Cooley, De Raffaele schiera Haynes, Stone, Bramos, Mazzola e Vidmar. Il match si apre con il botta e risposta di Bramos e Thomas dai 6,75. E’ l’ala orogranata ad accendere l’attacco avversario, Pierre in contropiede capitalizza, Haynes e Mazzola dall’arco allungano le distanze. Thomas con un gioco da 3 prima, con una bomba e dalla lunetta poi, firma un parziale e con Cooley firma un parziale di 10-0 che vale il sorpasso. Watt e Cerella riportano i veneti avanti e la prima frazione si chiude sul 19-25. Thomas servito da Gentile riduce le distanze, il contropiede Reyer viene fermato dalla stoppata di Carter su Tonut, Polonara e Cooley tengono il Banco a contatto, ancora Daye e Bramos a tentare di scappare. Pierre spettacolare in contropiede non sbaglia la conclusione della palla rubata da Thomas, Venezia si porta ancora avanti con Daye e Haynes a chiudere il primo tempo in vantaggio di due possessi: 34-40.



Al rientro dall'intervallo lungo McGee trascina i locali dalla lunga. Smith dalla lunetta scrive la parità e Thomas allunga con un and one. Daye e De Nicolao tengono vicini la Reyer, Cooley implacabile sotto le plance per il 55-52 al 26'. De Raffaele chiama i suoi al minuto, Bramos riaggancia sall’arco e si va avanti sul filo della parità con la difesa biancoblu a contestare ogni passaggio avversario e ogni tentativo di sorpasso con un parziale di 8-0 messo a segno dalla premiata ditta McGee-Spissu-Polonara. Il terzo quarto si chiude 65-77. Negli ultimi 10' di gioco, Carter infiamma il PalaSerradimigni con la bomba che vale il +9. Gli uomini di De Raffaele non riescono a contenere l’energia del Banco, che sfrutta bene anche le palle recuperate. Continua l’offensiva sassarese e arriva la tripla di Spissu per il massimo vantaggio (+14). Cooley infila il suo punto numero 26: è puro spettacolo, con McGee che entra e schiaccia in testa ai lunghi orogranata. Giuri e De Nicolao cercano di svegliare i compagni dalla lunga, Polonara dalla lunetta per l’antisportivo di Daye con possesso biancoblu a 41” dalla fine. Il Banco non molla fino all'ultimo secondo: 87-77. Si va a Venezia per il verdetto finale.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 87-77:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 11, Smith 6, McGee 10, Carter 5, Devecchi, Magro, Pierre 4, Gentile, Thomas 18, Polonara 7, Diop, Cooley 26. Coach Gianmarco Pozzecco.

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 10, Stone, Bramos 15, Tonut, Daye 10, De Nicolao 11, Vidmar, Biligha, Giuri 3, Mazzola 3, Cerella 8, Watt 17. Coach Walter De Raffaele.

PARZIALI: 19-25, 34-40, 63-57.



