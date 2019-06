Condividi | Red 9:27 Tutto pronto per la manifestazione sportiva internazionale organizzata dall’Ah2o, in collaborazione con il Green Alghero e con l’Endas, che si svolgerà da giugno ad agosto nelle splendide acque della Riviera del corallo. Si parte domani, con il “Gran fondo” di Porto Conte Al via Open water Alghero



ALGHERO - Al via “Open water Alghero”, la manifestazione sportiva internazionale organizzata dall’Ah2o, in collaborazione con il Green Alghero e con l’Endas, che si svolgerà da giugno ad agosto nelle splendide acque della Riviera del corallo. Un evento, capace di dare grande risalto alle bellezze naturali del territorio, che si ripete e si rinnova con successo negli anni.



Si parte domani, sabato 22 giugno, con il “Gran fondo” di Porto Conte. E' una gara di 17chilometri, che fa parte del Circuito nazionale organizzato dal Nal e denominato “Gran Fondo Italia”. Quella di Alghero è la seconda tappa del circuito, una delle più lunghe: gli atleti partiranno dalla spiaggia del Lazzaretto alle 6.30 e, costeggiando la costa, arriveranno a Cala Tramariglio alle 12 circa. Le premiazioni si svolgeranno a Casa Gioiosa, dove i partecipanti, grazie alla collaborazione del Parco di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, potranno ammirare le bellezze del Parco attraverso una visita guidata.



A luglio, sarà la volta del "Water polo beach Alghero," il torneo di pallanuoto in mare che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 nella spiaggia di Lazzaretto, dove si sfideranno dieci squadre (otto sarde, una veneta ed una romana). Un centinaio i pallanuotisti coinvolti che si affronteranno nel torneo estivo organizzato in una delle più belle spiagge algheresi. La conclusione dell'Open water Alghero è prevista ad agosto, con la storica "Alghero-Maddalenetta". Da qualche anno messa da parte, la gara è stata rivisitata per una maggiore visibilità. "Il triangolo della Maddalenetta", questo è il nuovo nome della competizione che, grazie alla collaborazione con la società sportiva Green Alghero, è stata inserita nel Circuito nazionale della Federazione italiana nuoto. Partenza ed arrivo saranno posizionati nel Lido San Giovanni ed il percorso sarà più lungo, di circa 2chilometri.