A Stintino la notte d´estate inizia con Virdis

STINTINO - Sarà la prima festa dell'estate stintinese quella che si aprirà domani, 21 giugno in largo Cala d'Oliva alle ore 20.30. L'occasione sarà la Notte di inizio estate, la manifestazione organizzata dall'assessorato comunale al Turismo che, tra musica, spettacoli, cabaret, street food, e anche animazione per bambini, è pronta a richiamare un folto pubblico.



Ad aprire la notte del solstizio d'estate sarà lo spettacolo dell’artista sassarese Nicola Virdis, fresco di partecipazione al programma televisivo Italia’s Got Talent. Il cabarettista porterà in piazza Cala d'Oliva “Quello che i Nerd non dicono”, lo spettacolo comico in chiave “anni 80” con un’intera esibizione comica senza dire una parola.



Al termine dello spettacolo sarà la volta del gruppo musicale Queen in Rock che, con la sua musica coinvolgente, renderà omaggio alla leggendaria band inglese. Secondo gli organizzatori di La Mirò event, sarà una performance musicale che riproporrà lo spettacolo dei Queen con fedeltà quasi maniacale.



Saranno eseguite le hit più gettonate che vanno dalla prima epoca alle più famose esibizione al Wembley Stadium di Londra e Nèpstadion di Budapest del 1986. Non mancheranno ovviamente i caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury & Co. e la mitica Red Special di Brian May.

