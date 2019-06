Esposito saluta: ecco la mia eredità

video 19/6/2019 Parla Mario Bruno da ex sindaco Durissima lezione quella inferta al Primo cittadino di Alghero. Lui rilancia: Faremo opposizione in maniera netta in Consiglio ed in città. «Pronti a riproporre il metodo della formazione e dell'informazione. Cercheremo di ripresentare un Centrosinistra con una nuova visione»