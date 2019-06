Condividi | Red 7:13 Ieri, le fiamme hanno richiesto l´intervento degli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Villasalto e Sorgono nelle campagne di Terralba, Dolianova e Villagrande Strisaili Tre incendi nell´Isola



CAGLIARI – Tre gli incendi che durante la giornata di ieri (venerdì) hanno richiesto gli interventi degli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale. Il primo, in località Codrillonis, nelle campagne di Terralba, hanno viso l'arrivo dell'elicottero da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Marrubiu. L’incendio ha bruciato circa 800metri quadri di sterpaglie, a ridosso del Rio Mannu. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.30.



Il secondo, nell'agro del territorio comunale di Dolianova, in località “Monti Nou”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Dolianova, coadiuvata da due squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari. L’incendio ha bruciato tra i 2 ed i 3ettari di incolto e macchia bassa a cisto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.50.



