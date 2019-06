Condividi | M.P. 0:19 Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede, il Flag Nord Sardegna approda nelle sua nuova piattaforma di lavoro, un open space di 140 metri quadri, con annessa sala polivalente per assemblee Porto Torres: il Flag inaugura una nuova sede



PORTO TORRES - Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede, il Flag Nord Sardegna approda nelle sua nuova piattaforma di lavoro, un open space di 140 metri quadri, con annessa sala polivalente per assemblee, riunioni e formazione a disposizione degli associati, a Porto Torres in via Lungomare Balai 10.



«Il Flag è impegnato in questa fase in diverse attività istituzionali ed operative, che ormai da sei anni ne fanno un attivo protagonista dello sviluppo locale costiero, della filiera della Pesca e dell’Acquacoltura e più in generale della blue economy come definita dalle politiche dell’Unione Europea»” sottolinea il presidente Benedetto Sechi. Cinquantasei partner tra cui 16 Comuni costieri nell’arco di costa che va da Bosa a San Teodoro, tutta la costa del Nord Sardegna, importanti marinerie che operano in cooperativa o singolarmente, acquacoltori, Camera di Commercio e le sue associazioni, Univerisità altri soggetti della società civile.



E tanti progetti: «Stiamo procedendo nella realizzazione del Piano di Azione “Acquacoltura e Pesca Sostenibile nel Nord Sardegna”, nell’ambito del Feamp 2014/2020, il Fondo europeo Affari Marittimi e Pesca, ma siamo anche fortemente coinvolti in altre azioni di sviluppo, su tematiche di sostenibilità ambientale, promozione delle produzioni e percorsi di alta formazione nella filiera ittica» continua Sechi «stiamo insomma mettendo radici profonde nei territori, stiamo cercando di connettere le opportunità con le risorse disponibili, stiamo cercando persone che vogliano mettersi in gioco, imparare ed investire, per se stesse e per le comunità nelle quali vivono».



