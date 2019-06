Condividi | Red 16:17 Intervento a tutela della fauna marina da parte dei militari di Golfo Aranci che, dopo una segnalazione di un villeggiante, ha effettuato un’attività di contrasto alla pesca illegale di Holothuroidea, specie ittica la cui pesca è vietata Pesca illegale oloturie: Guardia costiera in azione



GOLFO ARANCI - Intervento a tutela della fauna marina da parte della Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa che, dopo una segnalazione di un villeggiante, ha effettuato un’attività di contrasto alla pesca illegale di Holothuroidea (comunemente detta oloturia o cetrioli di mare), specie ittica la cui pesca è vietata. I militari hanno sorpreso il pescatore sportivo intento nella pesca di oloturie in località Terza Spiaggia, nel territorio comunale di Golfo Aranci, già con un piccolo quantitativo.



Al pescatore è stata elevata una sanzione di mille euro, oltre al sequestro dell’attrezzo e reimmissione nel ciclo biologico del pescato per consentirne la sopravvivenza. Il recente fenomeno della massiccia cattura di oloturie è legato all'elevata richiesta da parte dei mercati asiatici, nei quali questa specie è utilizzata per finalità cosmetiche, oltre che alimentari.



La pesca indiscriminata delle oloturie di mare potrebbe causare gravi ed irreparabili danni all’ecosistema marino. Ed ancora, una conseguente diminuzione della biodiversità ed alterazione degli equilibri ecologici. GOLFO ARANCI - Intervento a tutela della fauna marina da parte della Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa che, dopo una segnalazione di un villeggiante, ha effettuato un’attività di contrasto alla pesca illegale di Holothuroidea (comunemente detta oloturia o cetrioli di mare), specie ittica la cui pesca è vietata. I militari hanno sorpreso il pescatore sportivo intento nella pesca di oloturie in località Terza Spiaggia, nel territorio comunale di Golfo Aranci, già con un piccolo quantitativo.Al pescatore è stata elevata una sanzione di mille euro, oltre al sequestro dell’attrezzo e reimmissione nel ciclo biologico del pescato per consentirne la sopravvivenza. Il recente fenomeno della massiccia cattura di oloturie è legato all'elevata richiesta da parte dei mercati asiatici, nei quali questa specie è utilizzata per finalità cosmetiche, oltre che alimentari.La pesca indiscriminata delle oloturie di mare potrebbe causare gravi ed irreparabili danni all’ecosistema marino. Ed ancora, una conseguente diminuzione della biodiversità ed alterazione degli equilibri ecologici.