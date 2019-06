Condividi | Red 18:21 I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un 25enne ed un 30enne allevatori di Nuoro, già noti alle Forze dell´ordine, ritenuti responsabili dei reati di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e ad uno di questi guida in stato di ebrezza Incidente ad Orosei: doppia denuncia



OROSEI - I Carabinieri della Stazione di Orosei, hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un 25enne ed un 30enne allevatori di Nuoro, già noti alle Forze dell'ordine, ritenuti responsabili dei reati di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e ad uno di questi guida in stato di ebrezza. Nella frazione di Sos Alinos, a pochi chilometri da Orosei, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione sono stati chiamati per rilevare un incidente stradale.



