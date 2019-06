Condividi | Red 15:29 Maxi operazione antidroga della Polizia a Cagliari, mirata a smantellare un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga. Eseguite dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone residenti a Cagliari e nell´hinterland Operazione Pintadera 2

Dodici arresti a Cagliari



CAGLIARI - Maxi operazione antidroga a Cagliari. Le indagini, denominate “Pintadera 2” e coordinate dalla Procura distrettuale antimafia, sono state condotte dagli investigatori della Squadra mobile della Questura, per smantellare un gruppo di trafficanti di droga. Circa un centinaio gli agenti che, coadiuvati dal Reparto Prevenzione crimine e da un elicottero del Reparto Volo, hanno eseguito dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone residenti a Cagliari e nell'hinterland.



Le indagini, collegate ad una precedente operazione risalente a sette mesi fa, sono state coordinate dal sostituto procuratore Rosanna Allieri. Sotto osservazione una palazzina nel quartiere cagliaritano di San Michele. Gli episodi di spaccio accertati sono avvenuti tra il 2018 ed il 2019. Gli investigatori hanno ricostruito tutti gli episodi ed individuato i vari ruoli grazie ad intercettazioni telefoniche, videosorveglianza con telecamere nascoste, acquisti di droga simulati da agenti sotto copertura e appostamenti..



I “clienti” si incontravano davanti alla palazzina, poi venivano indirizzati verso l'ingresso dove chiedevano ciò che volevano, pagavano e, ricevuta la dose, andavano via. Durante le indagini sono state arrestate altre sedici persone e sequestrati 196grammi di eroina, 70grammi di cocaina, 34grammi di un mix di eroina e cocaina e 75grammi di metadone.



