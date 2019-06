Condividi | Red 21:36 Domani mattina, sui campi in terra battuta di Via Coradduzza, è in programma la gara d´andata della finale play-off del tabellone nazionale di serie C di tennis maschile a squadre. I sassaresi ospitano i romani del Tc Ferratella Torres tennis insegue l´A2



SASSARI – Domani, domenica 23 giugno, alle 10, sui campi in terra battuta del circolo di Via Coradduzza, a Sassari, la Torres tennis “E' Ambiente” affronterà i romani del Tc Ferratella nella gara di andata della finale play-off del tabellone nazionale di serie C di tennis maschile a squadre. La Torres è arrivata a questo traguardo dopo una straordinaria cavalcata degli atleti rossoblu nella regular season passando da un penultima posizione ad un terzo posto, con quattro successi consecutivi che hanno garantito l'accesso ai play-off.



Dopo aver battuto in semifinale il Tc Poggibonsi in trasferta, 3-4 grazie al doppio di spareggio, i ragazzi guidati da Mauro Rodighiero e dal direttore sportivo Marco Ticca, hanno conquistato una finale che si svolgerà in due tempi. Domenica 30, a Roma, il match di ritorno per il verdetto definitivo.