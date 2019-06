Condividi | Red 22:08 Questa mattina, i rappresentati locali dell´associazione ambientalista hanno allertato gli uomini della Compagnia Barracellare di Alghero, avendo individuato un´autovettura parcheggiata lungo la spiaggia di Maria Pia, accanto ad una tenda da campeggio Auto in spiaggia: il Wwf chiama i Barracelli



ALGHERO – Questa mattina (domenica), i rappresentati del Wwf Alghero hanno allertato gli uomini della locale Compagnia Barracellare, avendo individuato un'autovettura parcheggiata lungo la spiaggia di Maria Pia, accanto ad una tenda da campeggio. A raccontare la situazione, il delegato Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada, che sottolinea come, con l'inizio dell'estate, riprendono i comportamenti scorretti sulle spiagge sarde.



«Un’auto era parcheggiata sulla sabbia con accanto una tenda. L’auto ha avuto facile transito attraversando un sentiero di servizio, in questo modo un “automobilista-campeggiatore” ha trovato “riparo” per la notte. Entrambe le cose sono – presume Spada - vietate anche dall’ordinanza comunale in vigore nella pineta di Maria Pia di Alghero».



«Il Wwf ha chiamato i Barracelli affinché accertassero la regolarità o meno della situazione. Al di là dell’aspetto sanzionatorio, il Wwf chiede che il cancello di accesso al sentiero, ubicato lungo Viale I maggio, venga chiuso. E’ sempre meglio prevenire piuttosto che reprimere», conclude il delegato sardo dell'associazione ambientalista.



